Очередная акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в Петрозаводске

Рейс передвижного пункта приема предметов, содержащих ядовитый металл, состоится в четверг, 21 февраля.

"Экомобиль" принимает не более 5 ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

Как сдавать:

- собрать до пяти предметов с ртутью (5 ламп/ 4 лампы + 1 градусник/ 5 градусников и т.п.)

- упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/пакет/ткань)

- выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля"

- принести собранные предметы в "Экомобиль"

Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с Администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

Обращаемся к жителям города с просьбой не упустить шанс сделать свой вклад в дело охраны природы - утилизировать отработавшие срок лампы и термометры правильно.

Подробности в группе Экомобиль Петрозаводск.

Справки по телефону в администрации города - 71-35-66.