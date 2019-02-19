Очередная акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в Петрозаводске

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Рейс передвижного пункта приема предметов, содержащих ядовитый металл, состоится в четверг, 21 февраля.
"Экомобиль" принимает не более 5 ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.
Как сдавать:
- собрать до пяти предметов с ртутью (5 ламп/ 4 лампы + 1 градусник/ 5 градусников и т.п.)
- упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/пакет/ткань)
- выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля"
- принести собранные предметы в "Экомобиль"
Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с Администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".
Обращаемся к жителям города с просьбой не упустить шанс сделать свой вклад в дело охраны природы - утилизировать отработавшие срок лампы и термометры правильно.
Подробности в группе Экомобиль Петрозаводск.
Справки по телефону в администрации города - 71-35-66.
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