Очередная "Лавка фермера" открылась в Петрозаводске

"Фермерский уголок" появился на Ключевой, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

В минувшую пятницу, 22 марта, "фермерский уголок" появился в магазине "Пятёрочка" на улице Антонова, 7-А в районе Ключевая.

Сегодня свою продукцию для "фермерского уголка" на Ключевой поставляют как рядовые местные производители, так и обладатели знака добровольной сертификации качества "Сделано в Карелии".

В "Лавке фермера" можно купить карельские сыр, рыбу, чай, джем, мясо, мед.