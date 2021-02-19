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Очередная новинка от акционерного общества "Славмо"

Новости. Экономика
10:00, 20 Февраля 2021
фото: © "Славмо"
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В феврале АО "Славмо" начало выпуск новой, не типичной для предприятия продукции – мармелада ассорти из Карелии.

Для выпуска сладкой продукции был приобретен специальный комплект оборудования.

Мармелад  ассорти из Карелии  – изготовлен из традиционных карельских ягод. Продукт упакован в яркую подарочную упаковку, для художественного оформления которой использовались фотоизображения природных и культурных достопримечательностей Республики Карелия.

Свою новую  продукцию "Славмо"  планирует реализовывать на туристических объектах Республики Карелия.

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