Очередная новинка от акционерного общества "Славмо"

В феврале АО "Славмо" начало выпуск новой, не типичной для предприятия продукции – мармелада ассорти из Карелии.

Для выпуска сладкой продукции был приобретен специальный комплект оборудования.

Мармелад ассорти из Карелии – изготовлен из традиционных карельских ягод. Продукт упакован в яркую подарочную упаковку, для художественного оформления которой использовались фотоизображения природных и культурных достопримечательностей Республики Карелия.

Свою новую продукцию "Славмо" планирует реализовывать на туристических объектах Республики Карелия.

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