Очередная партия гаражей пойдет под снос в Петрозаводске

Незаконные объекты на Голиковке будут демонтированы, сообщили в администрации города.
Владельцев гаражей в районе Голиковка информируют о необходимости убрать конструкции.
Сносу подлежат две постройки у дома № 71 по улице Калинина.
Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 22 февраля.
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