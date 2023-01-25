Очередная партия гаражей пойдет под снос в Петрозаводске

Незаконные объекты на Голиковке будут демонтированы, сообщили в администрации города.

Владельцев гаражей в районе Голиковка информируют о необходимости убрать конструкции.

Сносу подлежат две постройки у дома № 71 по улице Калинина.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 22 февраля.