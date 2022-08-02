Очередная партия гаражей в Петрозаводске пойдет под снос

На Ключевой восемь незаконных объектов будут демонтированы до конца августа.

Администрация Петрозаводска предупреждает владельцев гаражей на Ключевой о необходимости убрать самовольно установленные конструкции.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 22 августа. Сносу подлежат восемь построек у дома № 26 на улице Сусанина. Фото построек публикуют в официальном паблике администрации города.

Ранее администрация Петрозаводска предупреждала о демонтаже незаконных построек в Соломенном.