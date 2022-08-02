Гаражи снесут в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Администрация Петрозаводска предупреждает о демонтаже незаконных построек в Соломенном.
Владельцам гаражей в Соломенном необходимо убрать три постройки у дома № 53 на Революционной улице.
Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 16 августа, уточнили в мэрии города.
Ранее власти столицы Карелии предупреждали владельцев незаконных гаражей на улице Ленинградской о демонтаже построек.
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