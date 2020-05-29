Очередная пенсионерка в Карелии лишилась сбережений после разговора с мошенниками

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Сортавальского района, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерке с номеров +7-495-ххх-хх-хх позвонили "сотрудники банка" и уведомили о подозрительных операциях со счетами. Для спасения накоплений ей следовало срочно их обналичить и перевести на резервный счет.



Мошенник сообщил, что проблемы со счетами могли происходить по вине определенных работников, потому важно, придя в банк, никому из них не выдать себя и ни о чем не рассказывать.

В итоге пожилая жительница Карелии перевела аферистам 835 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники в Карелии пять часов проговорили с жертвой по телефону, чтобы выманить деньги.