Очередное потепление идет в Карелию

О погоде на ближайшую неделю рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По информации синоптиков, в ближайшую неделю на погоду в Карелии будет оказывать влияние обширный североатлантический циклон, который принесет на территорию республики осадки в виде снега, мокрого снега, усиление ветра и потепление.

«Если ночью 7 февраля еще ожидается умеренно морозная погода с ночными температурами -8, -13°С, при прояснениях до -18°С, то днем, благодаря западно-восточному переносу воздушных масс, температура повысится до -4, +1°С, при этом слабоположительные значения ожидаются на севере республики. Начиная со среды повсеместно ночные температуры составят 0, -5°С, днем от -2°С до +2°С. Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 7-10°С. Понижение атмосферного давления поспособствует усилению юго-западного ветра, в четверг и пятницу (9-10 февраля) максимальные порывы могут достигать 15-18 м/с, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега», — сообщили в карельском Гидрометцентре.

К выходным интенсивность осадков усилится, на большей части ожидается снег, температурный фон начнет постепенно понижаться, но показатели термометров все равно будут выше средних многолетних значений на 3-5°С.