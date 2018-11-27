ФОТО: Очередной магазин открывается в Петрозаводске

На Древлянке на бульваре Интернационалистов открывается очередной сетевой магазин.

В Петрозаводске на бульваре Интернационалистов, где расположено сразу пять крупных магазинов, на одну торговую точку станет больше.

Около новостроек построили еще один сетевой магазин. На сегодняшний день на объекте идут отделочные работы.

Внутри среди строительных материалов стоит небольшая табличка с логотипом "Пятерочки". Внешнее оформление фасада в бело-красных цветах также подтверждает то, что вскоре жители близстоящих домов увидят в окна еще один большой сетевой магазин на бульваре.



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Отметим, что на бульваре Интернационалистов все магазины расположены в непосредственной близости от жилых домов, а один из них и вовсе работает круглосуточно.

Колорита всем торговым точкам добавляет ночное заведение "Мангал".