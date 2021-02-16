Очередной пьяный автомобилист был пойман инспекторами в Карелии

Госавтоинспекция республики сообщила об установлении очередного автолюбителя, севшего за руль под градусом.

Вечером 16 февраля в Костомукше 60-летний водитель автомобиля "Ford" был отстранён от управления транспортным средством. Автомобилист был пьян. Об этом сообщили в ГИБДД.

Нарушителя ждёт штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы поймали на дорогах 15 пьяных водителей за три дня.