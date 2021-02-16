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Очередной пьяный автомобилист был пойман инспекторами в Карелии

Новости. Происшествия
12:36, 17 Февраля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Госавтоинспекция республики сообщила об установлении очередного автолюбителя, севшего за руль под градусом.

Вечером 16 февраля в Костомукше 60-летний водитель автомобиля "Ford" был отстранён от управления транспортным средством. Автомобилист был пьян. Об этом сообщили в ГИБДД.

Нарушителя ждёт штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы поймали на дорогах 15 пьяных водителей за три дня.

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