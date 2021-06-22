Очередную партию незаконных гаражей снесут в Петрозаводске

Власти Петрозаводска призывают владельцев незаконно установленных гаражей на улице Московской демонтировать объекты самостоятельно.

В администрации города предупреждают владельцев гаражей, расположенных в Октябрьском районе, о необходимости убрать постройки и освободить занятые земельные участки.

Сносу подлежат три гаража возле дома № 15 на улице Московская.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами горожанам необходимо до 7 июля.

Ранее администрация Петрозаводска предупреждала о сносе незаконных построек на улице Куйбышева.