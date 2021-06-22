Очередную партию незаконных гаражей снесут в Петрозаводске

Власти Петрозаводска призывают владельцев незаконно установленных гаражей на улице Московской демонтировать объекты самостоятельно.
В администрации города предупреждают владельцев гаражей, расположенных в Октябрьском районе, о необходимости убрать постройки и освободить занятые земельные участки.
Сносу подлежат три гаража возле дома № 15 на улице Московская.
Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами горожанам необходимо до 7 июля.
Ранее администрация Петрозаводска предупреждала о сносе незаконных построек на улице Куйбышева.
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