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Очередную партию незаконных гаражей снесут в Петрозаводске

Новости. Общество
18:00, 22 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска призывают владельцев незаконно установленных гаражей на улице Московской демонтировать объекты самостоятельно.

В администрации города предупреждают владельцев гаражей, расположенных в Октябрьском районе, о необходимости убрать постройки и освободить занятые земельные участки.

Сносу подлежат три гаража возле дома № 15 на улице Московская.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами горожанам необходимо до 7 июля.

Ранее администрация Петрозаводска предупреждала о сносе незаконных построек на улице Куйбышева.

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Комментарии

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VladPTZ
2021-06-22 18:36:06
Торопятся снести до сентября пока не наступила гаражная амнистия.
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