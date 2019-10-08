Очередные пенсионеры из Карелии стали жертвами телефонных мошенников

Новости по теме
Загрузка...
Жители Кондопоги и Сортавалы доверились "банковским сотрудникам", сообщили в МВД Карелии.
В понедельник, 7 октября, 65-летняя жительница Кондопоги перевела мошенникам почти 39 тысяч рублей. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности и убедил женщину, что с ее карты происходит несанкционированное списание денег. Женщина сообщила об имеющихся у нее картах и сообщила коды доступа к ним. После чего моментально с ее счета исчезли деньги.
В Сортавала 60-летний мужчина лишился почти 10 тысяч рублей, ответив на телефонный звонок. Он поверил собеседнику, который выразил обеспокоенность тем, что с банковскими счетами мужчины происходят неправомерные действия.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.10.2019, 07:15
06.10.2019, 09:37
01.10.2019, 13:33
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 14:37
Обществоведение
Бывшему руководителю управления потребительского рынка Петрозаводска пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли.
07.10.2019 15:41
03.10.2019 09:49
02.10.2019 11:21
Чтиво
07.10.2019 13:23
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
07.10.2019 10:28
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии