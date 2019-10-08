Очередные пенсионеры из Карелии стали жертвами телефонных мошенников

Жители Кондопоги и Сортавалы доверились "банковским сотрудникам", сообщили в МВД Карелии.

В понедельник, 7 октября, 65-летняя жительница Кондопоги перевела мошенникам почти 39 тысяч рублей. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности и убедил женщину, что с ее карты происходит несанкционированное списание денег. Женщина сообщила об имеющихся у нее картах и сообщила коды доступа к ним. После чего моментально с ее счета исчезли деньги.

В Сортавала 60-летний мужчина лишился почти 10 тысяч рублей, ответив на телефонный звонок. Он поверил собеседнику, который выразил обеспокоенность тем, что с банковскими счетами мужчины происходят неправомерные действия.