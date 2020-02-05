Очистные сооружения Петрозаводска исключат из числа "горячих точек", которых боятся европейцы

Рабочая группа по окружающей среде Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), куда входит ряд стран Европы, собирается исключить водоочистные сооружения Петрозаводска из числа объектов, представляющих опасность для экологии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство окружающей среды Финляндии.

Совет Баренцева/Евроарктического региона составил перечень "горячих точек" - объектов, которые создают серьезную угрозу загрязнения окружающей среды. Среди них были очистные сооружения Петрозаводска. Почему они перестали вызывать опасения у европейцев, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".