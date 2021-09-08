Одарённым детям Петрозаводска вручили стипендии Фонда семьи Макаровых

В этом году церемония прошла в восьмой раз.

«И когда вы всё это успеваете?!» — хочется воскликнуть всякий раз, когда ведущий церемонии рассказывает о достижениях стипендиатов. Участие в конкурсах — музыкальных, вокальных, художественных, танцевальных, в спортивных соревнованиях, научных конференциях, различного уровня олимпиадах. При этом, хорошая учёба в школе — это не главный, но всё же важный критерий для попадания в число номинантов на стипендию.

Фонд семьи Макаровых был образован в 2013 году решением генерального директора компании «КСМ» Николая Макарова и его супруги. Идея состояла в том, чтобы поддержать активных, одарённых, целеустремлённых детей в их дальнейшем развитии. Среди стипендиатов разных лет были и юные спортсмены, и вокалисты, и музыканты, и дети, особо одарённые в науках. Стипендии помогли родителям исполнить мечты своих талантливых детей — приобрести музыкальный инструмент или необходимую компьютерную технику, принять участие в конкурсах и соревнованиях, в том числе международного уровня.

За 8 лет стипендиатами Фонда семьи Макаровых стали более ста детей. В этом году стипендии были вручены в восьмой раз, их получили 10 ребят, ещё 10 будут поощрены в начале следующего года.

Николай Макаров: «Таких детей нужно поддерживать! Они не просто одарённые, намного важнее, что они целеустремлённые, трудолюбивые, активные. Посмотрите, сколько всего они уже успели за свою пока ещё недолгую жизнь. Низкий поклон родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам и тренерам, которые направляют, поддерживают, находят правильные слова, а скорее всего, сами становятся хорошим примером по жизни».

Фото с мероприятия: https://vk.com/album-29500450_280957312