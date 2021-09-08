890x80
Реклама
На выборах начался прием заявлений о голосовании на дому (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 14:42
Жители Олонецкого района устраивают уникальные праздники, чтобы познакомить гостей с карельской культурой (ВИДЕО)
Сегодня 11:05
Настало время принимать решения в пользу места, которое мы называем домом (ВИДЕО)
Сегодня 08:30
Участковые избирательные комиссии начали работу в Карелии
08.09.2021 22:23
На выборах в Карелии начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения
08.09.2021 17:46
Полный список кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Карелии
07.09.2021 16:03
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27

Одарённым детям Петрозаводска вручили стипендии Фонда семьи Макаровых

Новости. Общество
11:37, 09 Сентября 2021
фото: © АО «Специализированный Застройщик «КСМ»

Новости партнеров

В этом году церемония прошла в восьмой раз.

«И когда вы всё это успеваете?!» — хочется воскликнуть всякий раз, когда ведущий церемонии рассказывает о достижениях стипендиатов. Участие в конкурсах — музыкальных, вокальных, художественных, танцевальных, в спортивных соревнованиях, научных конференциях, различного уровня олимпиадах. При этом, хорошая учёба в школе — это не главный, но всё же важный критерий для попадания в число номинантов на стипендию.

Фонд семьи Макаровых был образован в 2013 году решением генерального директора компании «КСМ» Николая Макарова и его супруги. Идея состояла в том, чтобы поддержать активных, одарённых, целеустремлённых детей в их дальнейшем развитии. Среди стипендиатов разных лет были и юные спортсмены, и вокалисты, и музыканты, и дети, особо одарённые в науках. Стипендии помогли родителям исполнить мечты своих талантливых детей — приобрести музыкальный инструмент или необходимую компьютерную технику, принять участие в конкурсах и соревнованиях, в том числе международного уровня.

За 8 лет стипендиатами Фонда семьи Макаровых стали более ста детей. В этом году стипендии были вручены в восьмой раз, их получили 10 ребят, ещё 10 будут поощрены в начале следующего года. 

Николай Макаров: «Таких детей нужно поддерживать! Они не просто одарённые, намного важнее, что они целеустремлённые, трудолюбивые, активные. Посмотрите, сколько всего они уже успели за свою пока ещё недолгую жизнь. Низкий поклон родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам и тренерам, которые направляют, поддерживают, находят правильные слова, а скорее всего, сами становятся хорошим примером по жизни».

Фото с мероприятия: https://vk.com/album-29500450_280957312

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
07.09.2021, 08:20
Гриб-мутант обнаружен в Карелии (ФОТО)

Чтиво

07.09.2021 17:10
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
Гостиница Пийпун Пиха в Сортавала — обзор, цены, отзывы
06.09.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»