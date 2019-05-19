Проблема "пармезана и хамона" стала одной из ключевых точек эпической битвы холодильника и телевизора, считает политолог Олег Реут.

"Одержимость импортозамещением превратила рацион жителя Карелии в более дорогой и менее разнообразный. Творожные продукты сменили творог, молочные продукты – молоко, мясо птицы – мясо, имитационные образцы сыра вытеснили вкусный сыр, произведённый по традиционным рецептам и технологическим картам.

Ситуация многократно усугубляется тем, что антизападная истерия как будто благоприятна для отечественного производителя, однако в республике он практически отсутствует. Не фермерские ИП и ООО определяют обстоятельства потребительского поведения рядовых посетителей продуктовых магазинов. В этом контексте проблема "пармезана и хамона" стала одной из ключевых точек эпической битвы холодильника и телевизора", - пишет известный карельский политолог Олег Реут.

Подробнее читайте в статье "Запрет бессмысленный и беспощадный".