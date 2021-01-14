"Одевайтесь, как капуста, но с умом" – спасатели Карелии рассказали, что носить в холод

О том, как правильно одеваться в холодную погоду поведали в госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

В этом году зима радует нас не только снегом, но и крепким морозом. Температура воздуха в некоторых районах опускается ниже -32. В такую погоду следует помнить не только, как обогреть помещения, но и как правильно одеться. Одежда не греет – она сохраняет тепло. Главная задача зимней одежды – максимально исключить потери теплого воздуха, нагретого вашим телом, а также отводить испаряемую им влагу.

Одевайтесь, как капуста, но с умом! Здесь важно соблюсти трехслойную систему – это использование трех различных типов одежды. Первый – влагоотводящий слой (термобелье) – не хлопок, он должен впитывать все, что выделяет кожа. Второй – промежуточный утепляющий слой (кофта) – на него возлагается задача максимального утепления при одновременном отводе влаги. Все, что вы надеваете поверх термобелья, не должно препятствовать выходу воды, чтобы не превратить вас в парник, особенно если вы активно двигаетесь. Третий – верхний ветро/влагозащитный слой (куртка) – выбирайте любую удобную вам верхнюю одежду. Но для более-менее активных все-таки предпочтителен пуховик или куртка с синтетическим утеплителем, а не шуба или дубленка.

Что касается обуви: чтобы ноги не мерзли, вокруг них должно быть достаточно пространства для сохранения теплого воздуха, а материал обуви должен хорошо держать тепло.