Балконы увеличивают стоимость квадратного метра жилья для переселенцев в Карелии на 5 тыс. рублей

Большинство домов, которые возводятся в Карелии по программе расселения аварийного жилья, строятся без балконов, чтобы сэкономленные деньги потратить на следующие новостройки.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» министр строительства Виктор Россыпнов.

«Программа расселения — это определенные лимиты, которые необходимо использовать так, чтобы квартиры были предоставлены всем гражданам, которые расселяются. Квартиры в домах, построенных по программе, сдаются уже с отделкой — есть сантехника, есть обои, покрытие пола и так далее. То есть дома готовы полностью к проживанию… Балконы дают удорожание в 5-6 тыс. рублей за квадратный метр. В пересчете на большие площади это существенная сумма, которую мы потратим на предоставление другим переселенцам по этой же программе, которые ждут годами расселения», — пояснил Россыпнов.