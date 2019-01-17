Один человек погиб при столкновении Mitsubishi и грузовика в Карелии

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Трагическое ДТП произошло в Прионежском районе, сообщает УГИБДД по Карелии.
В четверг в 13.40 на 27 км автодороги Петрозаводск – Ошта произошло столкновение Mitsubishi Lancer и грузового автомобиля.
В аварии погиб мужчина – пассажир иномарки, водитель легкового автомобиля получил травмы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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