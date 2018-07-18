Один из аэропортов Финляндии закрылся на ремонт в самый разгар лета и отпусков

Аэропорт Тампере закрылся на ремонт.

Аэропорт Тампере-Пирккала частично закрылся с 17 июля на четыре недели, сообщает служба новостей Yle.

Согласно Finavia, причиной стало покрытие взлетно-посадочной полосы. Для проведения работ был выбран самый спокойный период года.

В аэропорту запланированы и другие обновления, и для пассажиров он снова откроется 13 августа.