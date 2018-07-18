Один из аэропортов Финляндии закрылся на ремонт в самый разгар лета и отпусков

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Аэропорт Тампере закрылся на ремонт.
Аэропорт Тампере-Пирккала частично закрылся с 17 июля на четыре недели, сообщает служба новостей Yle.
Согласно Finavia, причиной стало покрытие взлетно-посадочной полосы. Для проведения работ был выбран самый спокойный период года.
В аэропорту запланированы и другие обновления, и для пассажиров он снова откроется 13 августа.
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