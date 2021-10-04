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Один из бывших хозяев Онежского тракторного завода в Карелии оказался за решеткой по подозрению в растрате

Новости. Криминал
17:02, 04 Октября 2021
фото: © Концерн «Тракторные заводы»

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Поводом для ареста послужил срыв заказа Минобороны РФ на выпуск бронетехники.

В конце сентября Лефортовский районный суд Москвы арестовал основателя и бывшего генерального директора концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина. Почетный машиностроитель России, входивший в середине «нулевых» в сотню самых состоятельных бизнесменов страны, был взят под стражу вместе с двумя прежними подчиненными по ходатайству следователей ФСБ. Болотину инкриминируется «присвоение или растрата в особо крупном размере», и, судя по просочившейся в прессу информации, речь идет об огромных суммах, которые концерн «Тракторные заводы» получил несколько лет назад от министерства обороны РФ на выпуск бронетранспортеров. Как пишет «Коммерсант», военный заказ оказался в итоге сорван, концерн попал под процедуру банкротства, а против его бывшего руководства было возбуждено уголовное дело, поскольку следствие подозревает, что миллионы рублей, предназначавшиеся на создание бронетехники, ушли некой частной фирме и были с ее помощью обналичены.

В Карелии «Тракторные заводы» тоже еще не успели забыть. В 2004 году концерн приобрел контрольный пакет акций одного из старейших предприятий республики, с которого принято отсчитывать историю Петрозаводска – Онежского тракторного завода.

Читайте подробнее в статье «Богач, бедняк»

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Комментарии

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Вася
2021-10-04 17:53:14
Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову. Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять. - В. Путин.
Вася
2021-10-04 17:51:07
Сейчас какой-нибудь либерал еще добавил бы про самоизоляцию Путина в бункере
Off
2021-10-04 17:36:27
Социально-близкий...
Лана Текучева
2021-10-04 17:31:57
Напомнить при каком губере такое стало возможным, покупка контрольного пакета акций ОТЗ? :)
Вася
2021-10-04 17:27:41
Досье "Пандора" о ближнем круге Владимира Путина
Вася
2021-10-04 17:27:18
А потому нет омерзительнее картины, чем токующий, словно тетерев, жирный патриот на зарплате или на оффшоре, на российском ТВ.
NEZITIC
2021-10-04 17:23:56
аха-ха очередной инвестор.....
Русский
2021-10-04 17:09:59
белуга тоже почетный машиностроитель. Совпадение ? Не думаю :)
Zim
2021-10-04 17:37:42
Русский, и что?
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