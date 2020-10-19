Один из градообразующих заводов в Карелии может быть выставлен на продажу

ПАО "Мечел", в состав которого входит Вяртсильский метизный завод в Карелии, готово продать предприятие.

Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил гендиректор "Мечела" Олег Коржов.

"Готовы отказаться от Вяртсильского метизного завода в Карелии", - сказал он.

По словам гендиректора "Мечела", Вяртсильский завод входит в число активов, которые "находятся потенциально близко к реализации".

"Их продажа большого ущерба не принесет, но и существенного снижения долговой нагрузки — тоже…", - сказал Корожов.

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