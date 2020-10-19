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Один из градообразующих заводов в Карелии может быть выставлен на продажу

Новости. Общество
09:52, 20 Октября 2020
фото: газета "МЕТАЛЛУРГ-ВЯРТСИЛЯ", АО "ВМЗ" Вконтакте
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ПАО "Мечел", в состав которого входит Вяртсильский метизный завод в Карелии, готово продать предприятие.

Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил гендиректор "Мечела" Олег Коржов.

"Готовы отказаться от Вяртсильского метизного завода в Карелии", - сказал он.

По словам гендиректора "Мечела", Вяртсильский завод входит в число активов, которые  "находятся потенциально близко к реализации".

"Их продажа большого ущерба не принесет, но и существенного снижения долговой нагрузки — тоже…", - сказал Корожов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-10-20 13:01:50
Ничего в Карелии карельского не остаётся, всё прибирают к рукам олигархи из Москвы и Питера.
кир
2020-10-20 11:15:02
Сами предали социализм и рванули в рынок. Как сейчас хохлы и белорусы за халявой и печеньками бросились. :)
однозначно
2020-10-20 10:29:40
Пофиг. Частная собственность. Имеют конституционное право. Рынок сам всё отрегулирует. Демшиза либероидная, я правильно сказал ?
Степан
2020-10-20 10:06:50
Минэк у нас молодцы , Минсельхоз ещё лучше . освобождаются от всего , что заставляет хоть немного думать и что то делать .
Гость
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