Один из градообразующих заводов в Карелии может быть выставлен на продажу

ПАО "Мечел", в состав которого входит Вяртсильский метизный завод в Карелии, готово продать предприятие.
Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил гендиректор "Мечела" Олег Коржов.
"Готовы отказаться от Вяртсильского метизного завода в Карелии", - сказал он.
По словам гендиректора "Мечела", Вяртсильский завод входит в число активов, которые "находятся потенциально близко к реализации".
"Их продажа большого ущерба не принесет, но и существенного снижения долговой нагрузки — тоже…", - сказал Корожов.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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