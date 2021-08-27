Один из лучших звонарей России показал мастерство на острове Кижи в Карелии (ВИДЕО)

Звонарь Игорь Архипов показал мастерство в рамках фестиваля колокольных звонов «Кижский Благовест».

Музей-заповедник «Кижи» опубликовал в соцсети видео выступления звонаря Игоря Архипова.

«На острове Кижи прошел фестиваль колокольных звонов „Кижский Благовест“. Предлагаем вашему вниманию колокольный звон в исполнении одного из лучших звонарей Карелии и России Игоря Архипова на звоннице старинной часовни во имя Спаса Нерукотворного, расположенной на самой высокой точке острова Кижи — Нарьиной горе», — сообщает музей.

Ранее сообщалось, что подготовка к реставрации Покровской церкви на острове Кижи началась в Карелии.