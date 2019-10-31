Один из районов Петрозаводска останется без тепла

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Из-за ремонта котельной на Ключевой на несколько часов остановят теплоснабжение, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 21 часов 30 минут 31 октября до 04 часов 00 минут 1 ноября будет приостановлена подача теплоснабжения (в том числе для нужд горячего водоснабжения) в районе "Ключевая-3".
Отключение коснётся потребителей в зданиях №№ 2, 4, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16 на улице Антонова, №№ 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 13, 15 на улице Репникова, №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19, 21 на Сегежской улице и №№ 10, 12 на улице Онежской Флотилии.
Отключение произойдёт в связи с техническими работами на котельной АО "Славмо".
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