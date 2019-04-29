Один из районов Петрозаводска сегодня останется без электричества

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На нескольких улицах в Соломенном предусмотрено временное отключение электричества, сообщили в администрации Петрозаводска.
Сотрудники АО "Прионежская сетевая компания" будут выполнять работы на сетях электроснабжения.
Сегодня, 29 апреля, с 10.00 до 14.00 часов планируется отключение электроэнергии в Соломенном на улицах: Ботанической, Садовой, Горной, Ялгубском шоссе, в Лесозаводском, Чапаевском и Луговом переулках.
Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с выполнением плановых работ на сетях электроснабжения.
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