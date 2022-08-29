Один ребенок погиб, второй травмирован в автокатастрофе в Карелии

Смертельное ДТП, которое унесло жизнь юного пассажира, произошло в Лоухском районе.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства автомобильной катастрофы, которая произошла третьего сентября в Лоухском районе на трассе «Кола». Об этом информирует ГИБДД.

По предварительным данным, 39-летняя женщина на автомобиле «Lada Largus» съехала в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП погиб 12-летний пассажир. 13-летний пассажир с травмами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.