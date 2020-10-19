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Двухлетний мальчик поступил в первый класс

Новости. Общество
19:10, 19 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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За выдающиеся способности и высокий уровень интеллекта в три года мальчика приняли в MENSA, ассоциацию людей с высоким показателем IQ.

Двенадцатилетний мальчик из США перешел на второй курс колледжа на факультете аэрокосмической инженерии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на People.

В девять месяцев житель американского штата Джорджия Калеб Андерсон (Caleb Anderson) выучил язык жестов. Вскоре он начал читать, и к двум годам научился решать математические задачи. Тогда родители отдали сына в первый класс. "Я хорошо помню, что все мои одноклассники были выше меня. Я тогда был настолько маленьким, что едва мог ходить", — вспоминает Андерсон.

За выдающиеся способности и высокий уровень интеллекта в три года мальчика приняли в MENSA, ассоциацию людей с высоким показателем IQ. "Он превосходил своих сверстников в знаниях по математике. Мы сразу поняли, что Калеб особенный", — рассказали родители мальчика. В 11 лет он поступил в технический колледж Чаттахучи.

Сейчас юному гению 12 лет и он учится на втором курсе. Через два года он получит степень бакалавра в области аэрокосмической инженерии. Мальчик рассказал, что выбор будущей профессии он совершил осознанно: с ранних лет он мечтал полететь в космос.

Андерсон стремится поступить в Технологический институт штата Джорджия или Массачусетский технологический институт. Он надеется, что это поможет ему пройти стажировку у основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

Родители очень гордятся своим сыном. Мать мальчика надеется, что пример Калеба докажет всем, что темнокожие дети могут добиваться больших успехов.

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