Одна POS-система решит все вопросы по управлению кафе

Система Poster превращает кухню, склад и бар в общий отлаженный механизм.

Всем, кто решил открыть свой ресторанный бизнес, без Poster не обойтись. Что это за система Poster, чем она может помочь в управлении кафе-баром-рестораном, где ее найти, как приобрести и установить, рассказывается на сайте joinposter.com.

Poster - универсальная облачная система кассового учета, включающая в себя и онлайн-кассу, и склад, и финансы, и аналитику, а также CRM. С помощью данной POS-системы вы можете автоматизировать процессы вашего бизнеса за две минуты. Она превращает кухню, склад и бар в идеально отлаженный механизм.

Разработчики назвали 4 причины полюбить и установить систему автоматизации Poster.

Во-первых, доступ из любой точки мира

Poster — облачная система учета. Это значит, что статистика, склад и финансы вашего бизнеса доступны вам в любой точке мира с интернетом.

Во-вторых, работа без интернета

Даже если в заведении пропал интернет, работа не остановится: принимайте заказы, печатайте чеки. Данные автоматически попадут в облако, когда соединение сети восстановится.

В-третьих, простая установка и обучение

Poster не требует дополнительного обучения — все и так понятно. Ваши сотрудники начнут продавать через 5 минут.

В-четвертых, доступная цена

Poster работает по модели подписки, вам не нужно замораживать большую сумму в автоматизации. Стоимость всего лишь от 1 520 руб. в месяц.

Конечно, Poster не варит кофе и не улыбается клиентам, но она сопровождает заказа от приема до выдачи, облегчая работу официанта, бармена и бариста.

- Все данные об остатках обновляются в режиме реального времени

- Poster работает офлайн

- Гости смогут рассчитаться как наличными, так и с по мощью карты

- Любой счет можно легко разбить на части и оплатить разными способами

- После каждой продажи Poster печатает фискальный чек

Благодаря системе учета Poster видно, как растет прибыль.

POS-система – это полный контроль и учет, который, кстати, можно вести удаленно, из любой точки мира с любого ноутбука или планшета, потому что у Poster POS полнофункциональный бэк-офис в браузере.

На сегодняшний день более 50 тысяч заведений пользуются системой Poster. Присоединяйтесь и вы на сайте joinposter.com! Первые 15 дней бесплатно!

Программа автоматизации Poster запускается на любом оборудовании: iPad, андроид планшет и даже на Windows.

Стоит от 1 520 рублей в месяц. Совместима с 54-ФЗ и ЕГАИС.

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