В день совершеннолетия житель Карелии остался без сбережений

Злоумышленник попросил приятеля выпустить дубликат банковской карты и обманул его, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился с заявлением местный житель. Он рассказал полицейским, что в день совершеннолетия обнаружил на своем банковском счете недостачу денег почти в 200 тысяч рублей.

Заявитель хранил на банковском счете крупную сумму денег, но мог воспользоваться ею только по достижении совершеннолетия. Обратившись в банковское учреждение, он выяснил, что сумма, доступная к снятию гораздо меньше той, на которую он рассчитывал.

Молодой человек в разговоре с полицейскими пояснил, что недавно к нему обратился с просьбой одногруппник и попросил выпустить дубликат банковской карты.

Подозреваемый – 18-летний приятель заявителя сознался, что обналичил 50 тысяч рублей, а остальные деньги потратил на собственные нужды в Петрозаводске.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.