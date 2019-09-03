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Новости. Криминал
14:27, 03 Сентября 2019
фото: pixabay.com / Mayya666

В день совершеннолетия житель Карелии остался без сбережений

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Злоумышленник попросил приятеля выпустить дубликат банковской карты и обманул его, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился с заявлением местный житель. Он рассказал полицейским, что в день совершеннолетия обнаружил на своем банковском счете недостачу денег почти в 200 тысяч рублей.

Заявитель хранил на банковском счете крупную сумму денег, но мог воспользоваться ею только по достижении совершеннолетия. Обратившись в банковское учреждение, он выяснил, что сумма, доступная к снятию гораздо меньше той, на которую он рассчитывал.

Молодой человек в разговоре с полицейскими пояснил, что недавно к нему обратился с просьбой одногруппник и попросил выпустить дубликат банковской карты. 

Подозреваемый – 18-летний приятель заявителя сознался, что обналичил 50 тысяч рублей, а остальные деньги потратил на собственные нужды в Петрозаводске.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

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