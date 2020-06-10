Одну из главных улиц Петрозаводска начали ремонтировать (ФОТО)

Начался ремонт улицы Чапаева в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в мэрии Петрозаводска.

"АБЗ-Дорстрой" продолжает ремонт городских магистралей. Сегодня подрядная организация ведёт масштабные работы в районе Перевалка: на улице Чапаева фрезеруют старое дорожное покрытие, на улице Островского началась укладка нового асфальта, идёт устройство выравнивающего слоя.

Ремонт в рамках реализации нацпроекта уже завершён на Вытегорском и Соломенском шоссе, Гвардейской и Муезерской улицах. Работы продолжаются на улице Ватутина, Лесном проспекте и набережной Варкауса. В скором времени подрядчик приступит к ремонту улицы Калинина и Первомайского проспекта.

Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации карельской столицы. Каждый этап работ контролируют специалисты городского комитета жилищно-коммунального хозяйства.