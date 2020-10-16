Офицер украл эротические видео с телефона задержанного и остался без работы

Полицейский вынужден был уйти в отставку после того, как задержанный им правонарушитель пожаловался на кражу видео из своего телефона.

Инцидент произошел в полицейском участке на севере Токио в Японии. Старший офицер полиции задержал правонарушителя, после чего отлучился в туалет с его телефоном. Во время просмотра сотового он наткнулся на несколько пошлых видеороликов. 36-летний полицейский переслал их на свой смартфон с помощью мессенджера LINE, популярного в Японии, и вернул телефон владельцу, пишет "Лента.ру" со ссылкой на портал SoraNews24.

Задержанный увидел, что с его телефона были отправлены файлы, и пожаловался полиции. Власти начали расследование. Офицеру, виновному в произошедшем, сделали выговор. В качестве наказания ему решили сократить зарплату на десять процентов в последующие три месяца.

Из-за риска получить более серьезный приговор обвиняемый ушел в отставку. Своим коллегам он признался, что скачал эротические файлы из любопытства.

Ранее сообщалось, что полицейский из американского города Логан, штат Юта, лишился работы после того, как показал коллегам откровенные снимки убитой студентки Лорен Маккласки. Расследование подтвердило, что офицер Мигель Дэрас пользовался секретными материалами дела в личных интересах.