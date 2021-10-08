Официальная безработица в Карелии с начала года снизилась в 2 раза

Уровень официально регистрируемой безработицы в Карелии к концу сентября снизился до 1,9%, что в 2 раза меньше, по сравнению с началом года, когда этот показатель составлял 4,4%.

Такие данные опубликовало Управление труда и занятости республики.

По состоянию на 1 октября в Карелии было зарегистрировано 5646 человек, что на 42,5% меньше, чем 1 января.

«На снижение безработицы оказал влияние рост количества трудоустроенных граждан и другие причины снятия граждан с регистрационного учета», — пояснили в Управлении.

Из общего числа жителей Карелии, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в трудоустройстве, за 9 месяцев 2021 года работу получили 51,8% (9,9 тыс. человек). За тот же период прошлого года этот показатель составлял 32,8%.