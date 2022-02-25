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Официальная статистика пока не подтверждает резкий рост цен на новые автомобили в Карелии

Новости. Общество
10:10, 04 Марта 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Сообщения о том, что автодилеры взвинтили цены из-за ухода из России большинства иностранных брендов, пока не находят подтверждения в Карелии.

По данным Карелиястата, за период с 19 по 25 февраля средняя стоимость новых иномарок выросла всего на 6 тыс. рублей.

Если неделю назад цена на легковые автомобили иностранных брендов в Карелии составляла, в среднем, 1 млн. 466 тыс. рублей, то к 25 февраля поднялась до 1 млн 472 тыс.

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