Официальная статистика показала, что пенсии в Карелии стали расти быстрее инфляции

Реальный размер пенсий в Карелии в 2022 году вырос впервые за два года.

Это следует из данных Карелиястата за 2014–2023 годы.

Средний размер назначенных пенсий в Карелии по состоянию на 1 января 2023 года составил 23816,5 рубля и вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

С учетом роста цен реальный размер пенсий увеличился на 2,4%.

В предыдущие два года инфляция «съедала» рост пенсий.

На 1 января 2022 года сокращение реального размера пенсий составило 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 2021 году сопоставимый показатель уменьшился на 0,7%.