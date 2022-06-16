Официальная статистика показала, что происходит с промышленностью Карелии

Промышленное производство в Карелии сократилось за 5 месяцев 2022 года на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорят данные Карелиястата.

В обрабатывающих производствах спад составил 3,1%, в добыче полезных ископаемых — 3,8%, а в отраслях, которые относятся к ЖКХ и энергетике, сокращение достигло 6,1% и 7,5%.