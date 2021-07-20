Официальная статистика показала среднюю зарплату в Карелии 50 тыс. рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за май 2021 года составила 49983 рубля, сообщает Карелиястат.

За год эта сумма выросла на 5,5%.

Однако реальная зарплата с учетом инфляции продолжает сокращаться. По сравнению с маем 2020 года она сократилась на 1,3%.

Самые высокие темпы роста средней начисленной зарплаты в гостиничном бизнесе и общественном питании — за год она увеличилась на 31,8%.

Какие отрасли лидируют по размеру зарплаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».