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Официальный дилер устроил тотальную распродажу Mitsubishi в Петрозаводске

Новости. Общество
12:10, 02 Декабря 2022
фото: © ООО ПКФ «Слово»

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ПКФ «Слово» предлагает скидку на полноприводный рамный внедорожник Mitsubishi японской сборки почти в полмиллиона рублей и 300 тысяч рублей на Outlander.

В Петрозаводске в автосалоне ПКФ «Слово» на Лососинском шоссе, 39 началась тотальная распродажа Mitsubishi, которая продлится всего лишь три дня!

Официальный дилер выставил на продажу автомобили Mitsubishi с беспрецедентными скидками!

Только в Петрозаводске в автосалоне ПКФ «Слово» сегодня можно купить полноприводный рамный внедорожник японской сборки Mitsubishi Pajero Sport со скидкой в 450 тысяч рублей или комфортный городской кроссовер Mitsubishi Outlander, подешевевший на 300 тысяч рублей.

ПКФ «Слово» — это официальный дилер Kia, LADA, Mitsubishi, который работает в столице Карелии уже более 25 лет, у компании свой автосервис, предоставляющий полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту любых автомобилей импортного и отечественного производства.

Кроме того, в автосалоне ПКФ «Слово» на Лососинском шоссе, 39 в Петрозаводске вы можете воспользоваться услугой trade-in, то есть сдать свой старый автомобиль и получить скидку на новый. Компания заботится о своих клиентах и предлагает уехать из салона уже на застрахованном автомобиле. ОСАГО — у дилера!

Сегодня в условиях ограниченных поставок автомобилей ПКФ «Слово» дает своим покупателям возможность сделать себе новогодний подарок и купить Mitsubishi со скидкой почти в полмиллиона рублей!

Спешите! Количество автомобилей ограниченно! Акция продлится до 4 декабря! Все машины в наличии!

Подробности можно узнать у менеджеров отдела продаж по телефону — (88142) 44-44-01.

Реклама / ООО ПКФ «Слово» / ИНН1001088338

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