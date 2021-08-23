Офтальмологический центр Карелии модернизировали по последнему слову техники

Офтальмологический центр на набережной Варкауса, 1-б в Петрозаводске обновляется в режиме нон-стоп.

Офтальмологический центр Карелии подготовил для своих посетителей и пациентов обновленное помещение приемного отделения, а также помещения дневного пребывания.

Гардероб с системой автоматизированного приема верхней одежды пациентов, практически вновь построенные помещения дневного пребывания с системами очистки и кондиционирования, а в зимнее время и отопления воздуха. Смонтированы новые системы полностью цифрового учета и контроля за потоками движения пациентов, что не имеет аналогов в России.

Что еще нового появилось в Офтальмологическом центре Карелии, читайте здесь.

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