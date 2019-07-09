Офтальмологический центр Карелии начал работать круглосуточно

О новом режиме работы рассказал учредитель и инвестор клиники Олег Ковригин.

Как сообщил Олег Ковригин, с 1 июля офтальмологический центр на набережной Варкауса, 1б работает круглосуточно.

"Сейчас мы получили лицензию на оказание стационарной помощи. С начала июля клиника работает в режиме "7 на 24", то есть семь дней в неделю 24 часа в сутки, - сказал Ковригин. - Мы ждем наших пациентов 24 часа. Любая проблема, связанная с травмами глаз, другими непредвиденными ситуациями, опасными для зрения, будет решена нашими специалистами".

Для круглосуточного приема пациентов в офтальмологическом центре подготовлено 9 койко-мест. В палатах стоят по две кровати, стулья и шкафчики, а также помещения оборудованы ионизаторами воздуха. В палатном блоке есть душевая, санузел и кухня с холодильником, микроволновкой и большим обеденным столом. Питание у пациентов 4-разовое, привозное.

В палатном блоке светло, кристально чисто и без запаха еды, как часто бывает в помещениях, где живут люди. Попасть в блок, где находятся пациенты, постороннему невозможно, так как на входе установлен биометрический замок, который открывается с помощью отпечатка пальца. Если ваш отпечаток не занесен в память электронного устройства, дверь открыть не получится.

Подробнее о преобразованиях глазной клиники читайте в большом интервью Олега Ковригина.