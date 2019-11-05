Огонь уничтожил "копейку" в Карелии

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Пожар произошел 4 ноября в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 15.00 в поселке Ламбасручей произошел пожар в легковом автомобиле ВАЗ-2101.
Поврежден салон на площади 3 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Напомним, 23 июля на окраине Петрозаводска гараж сгорел вместе с автомобилем.
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