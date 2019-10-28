Огонь уничтожил ванную в жилом доме Петрозаводска

Пожар произошел 27 октября на улице Свирской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 14.48 на ул. Свирской, 15 произошел пожар в жилом доме. В результате повреждены пол и стена в ванной комнате на площади 5 кв м.



Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.