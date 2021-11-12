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Огонь выгнал жильцов общежития в Петрозаводске на улицу в халатах и тапочках (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:42, 05 Декабря 2021

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Пожар произошел в общежитии на Ключевой, эвакуировано более 20 человек.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувшую субботу, 4 декабря, в 20.40 в общежитии Петрозаводска на улице Кемской,15 произошел пожар.

К тушению огня привлекались 27 пожарных и 9 единиц техники. В 21.15 пожар удалось ликвидировать.

Очевидцы сняли произошедшее на видео, где показали, как люди выбегали на улицу в домашней одежде и тапочках, пламя вырывалось из окна комнаты. По информации свидетелей пожара, на улицу вывели больше 20 человек.

Причины пожара, ущерб и информация о пострадавших устанавливаются.

 

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Комментарии

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Ушлый дед
2021-12-05 11:02:43
Там , наверное, электро проводка ещё с 60-ых годов? Хотя в 2008 году было обещание "кое кого" : к 2020 году всем по 100 кв.метров жилья и зарплату в 2700 долларов!!! Есть это в СМИ!
кир
2021-12-05 11:28:43
Ушлый дед, ты противный, - сказал кот. Он людей хорошо чувствует. :)
кир
2021-12-05 10:35:26
Кто сказал, что пили? Были трезвы как стеклышко. Кот не поверил. Была суббота и сугробы. Сам бог велел, - сказал он.
Изя
2021-12-05 10:56:34
кир, опять поясничаешь на костях ????)))
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