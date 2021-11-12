Огонь выгнал жильцов общежития в Петрозаводске на улицу в халатах и тапочках (ВИДЕО)

Пожар произошел в общежитии на Ключевой, эвакуировано более 20 человек.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувшую субботу, 4 декабря, в 20.40 в общежитии Петрозаводска на улице Кемской,15 произошел пожар.

К тушению огня привлекались 27 пожарных и 9 единиц техники. В 21.15 пожар удалось ликвидировать.

Очевидцы сняли произошедшее на видео, где показали, как люди выбегали на улицу в домашней одежде и тапочках, пламя вырывалось из окна комнаты. По информации свидетелей пожара, на улицу вывели больше 20 человек.

Причины пожара, ущерб и информация о пострадавших устанавливаются.