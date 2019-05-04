Ограничения для грузовиков на дорогах в Сегежском районе продлены до осени

В связи с капитальным ремонтом продлены ограничения движения для грузового транспорта на мостах в Сегежском районе, сообщает УГИБДД по Карелии.

"На мостах через реки Идель на 769+107 км, Онда на 731+328 км, Гирю-Ламбина на 741+140 км, Онигма на 742+508 км автодороги Р-21 "Кола" с 2 мая по 31 октября 2019 года продлеваются временные ограничения движения", - говорится в сообщении.

Ограничения касаются транспортных средств массой с грузом до 46 тонн с нагрузкой на ось до 9 тонн при односкатной ошинковке; 10 тонн на ось — при двускатной; габаритные параметры транспортных средств — ограничены по ширине от 3,5 м до 4,1 м при высоте груза не менее 0,9м. На объектах организовано реверсивное движение.