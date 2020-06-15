Ограничения для "наливаек" в жилых домах поддержаны в парламенте Карелии

Питейные заведения в жилых домах в Карелии должны иметь площадь не менее 50-70 кв. метров.

Такие параметры предусмотрены проектом закона, который сегодня обсуждался на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Ограничения по площади будут отличаться в зависимости от того, где расположены эти "псевдо-бары" - в городах или в сельских населенных пунктах. Закон должен вступить в силу с 1 октября.

По словам председателя комитета Ларисы Ждановой, у парламента Карелии есть право полностью запретить работу таких "наливаек" в жилых домах. На этом настаивает МВД.

Почему власти республики не готовы к столь радикальным мерам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".