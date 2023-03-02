Ограничения на снятие валюты в банках и перевод средств за границу будут продлены

Все ограничения на движение капитала, которые были введены в прошлом году, в том числе, на снятие наличной валюты в банках, будут продлены.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций.

«Принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится, и поэтому ограничения будут сохраняться. Скоро подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены», — сказала глава Центробанка.