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Новости. Экономика
13:16, 10 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Огромная субсидия госпредприятию ЖКХ Карелии вызвала споры в парламенте

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ГУП "КарелКоммунЭнерго", которое отвечает за теплоснабжение 9 районов республики, получит в этом году бюджетную субсидию на сумму более 800 млн рублей, но куда пойдут эти деньги, не известно.

Об этом заявил  депутат парламента Карелии, заслуженный энергетик  России Владимир Семенов. Он прокомментировал принятые сегодня изменения в законе о бюджете на 2019 год, согласно которым планируется субсидирование "КарелКоммунЭнерго».

По словам Семенова, министерство строительства, ЖКХ и энергетики не представило детального бизнес-плана развития ГУП, а без этого невозможно судить о целесообразности выделения субсидии.

Что ему ответил глава Минстроя, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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