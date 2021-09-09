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Огромное дерево рухнуло на жилой дом в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:43, 14 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»

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Фотография упавшего на жилой дом дерева появились в одном из городских пабликов.

В паблике «Весь Петрозаводск» появились фото дерева, рухнувшего на дом в одном из дворов Петрозаводска.

Как сообщила автор фотографий, инцидент произошел на улице Мелентьевой.

Видно, как огромный тополь упал прямо на деревянный двухэтажный дом, перегородив асфальтированную дорожку во дворе. Дерево буквально повисло в воздухе, упершись в крышу дома.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ночью 14 сентября в Петрозаводске загорелся таунхаус.

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Комментарии

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karelets
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