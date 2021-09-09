Огромное дерево рухнуло на жилой дом в Петрозаводске (ФОТО)

Фотография упавшего на жилой дом дерева появились в одном из городских пабликов.

В паблике «Весь Петрозаводск» появились фото дерева, рухнувшего на дом в одном из дворов Петрозаводска.

Как сообщила автор фотографий, инцидент произошел на улице Мелентьевой.

Видно, как огромный тополь упал прямо на деревянный двухэтажный дом, перегородив асфальтированную дорожку во дворе. Дерево буквально повисло в воздухе, упершись в крышу дома.

Информация о пострадавших не поступала.

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