Огромный Дух леса поселился на набережной в городе Карелии (ФОТО)

В Сортавале установили новый арт-объект, символизирующий Дух леса.
В Сортавале, на территории набережной по улице Валаамской, установили невероятный арт-объекта.
По информации администрации Сортавальского поселения, скульптура символизирует Дух леса.
В соцсетях жители города высказывают свое мнение и предполагают, что «этот герой явно случайно сюда забрёл».
«Валаам — Святой остров. Причал — прекрасное место для отдыха, но этот герой явно случайно сюда забрёл…» — написала горожанка.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание