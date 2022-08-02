Огромный Дух леса поселился на набережной в городе Карелии (ФОТО)

В Сортавале установили новый арт-объект, символизирующий Дух леса.

В Сортавале, на территории набережной по улице Валаамской, установили невероятный арт-объекта.

По информации администрации Сортавальского поселения, скульптура символизирует Дух леса.

В соцсетях жители города высказывают свое мнение и предполагают, что «этот герой явно случайно сюда забрёл».

«Валаам — Святой остров. Причал — прекрасное место для отдыха, но этот герой явно случайно сюда забрёл…» — написала горожанка.