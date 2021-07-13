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Огромный лесной пожар в Карелии сняли на видео с борта самолета

Новости. Происшествия
16:55, 14 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Суоярвское лесничество»

Пожар в Вешкесельском лесничестве в Суоярвском районе уничтожил 590 га леса.

В паблике «Суоярвское лесничество» выложили фото и видео огромного пожара, который полыхал на территории Вешкельского лесничества. Съемка велась с борта патрульного самолета.

С пожаром удалось справиться. Его площадь в результате составила 590 га. Но вечером 13 июля в Вешкесельском лесничестве вспыхнул новый лесной пожар.

«Не успели порадоваться ликвидации огромного Вешкельского пожара, как летчик наблюдатель с патрульного самолета сообщает о новом возгорании примерно в 5 километрах западнее, около урочища Онга-Мукса. И опять работники Вешкельского лесничества спешат на пожар, спешит и группа АО „Запкареллес“, надо потушить возгорание, чем быстрее, тем лучше. Ну вот кто опять? Кто этот человек? Слов просто нет! Как донести до людей простую вещь быть аккуратными с огнем в любом его проявлении????» — пишут в паблике лесничества.

Напомним, за минувшие сутки в лесах Карелии произошло 27 новых лесных пожаров.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-07-14 17:18:37
Тушить не пробовали ? Тиктокеры блин. Еще бы сфоткались на фоне.
Гость
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