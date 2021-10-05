Огромный штраф не остановил пассажирского автоперевозчика на междугороднем маршруте в Карелии

Минтранс Карелии признал незаконными междугородние рейсы между Петрозаводском и Питкярантой, которые обслуживает автобус, принадлежащий одному из индивидуальных предпринимателей.

Автобус работает под видом заказного, но совершает регулярные рейсы, что Минтранс расценил как нарушение законодательства.

«Индивидуальный предприниматель создаёт недобросовестную конкуренцию официальным перевозчикам, прошедшим конкурсные процедуры отбора», - пояснили в министерстве.

Летом предпринимателя оштрафовали на сумму 300 тысяч рублей, но этого не заставило его прекратить перевозки. Во время очередного рейда УГАДН автобус был снова обнаружены том же маршруте.