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Охлопков обнаружил в воскресенье очередь в пункте вакцинации от COVID-19 в Петрозаводске

Новости. Общество
07:15, 15 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков проверил в выходные работу пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в городских поликлиниках Петрозаводска.

Министр здравоохранения республики сообщил на своей странице в соцсети, что в воскресенье, 14 февраля, в первой поликлинике на Древлянке образовалась очередь из желающих привиться, но администрация быстро приняла меры по устранению проблемы.

Глава Минздрава напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, запись осуществляется по телефону или через портал госуслуг.

"Для вакцинации выделены отдельные помещения – либо с отдельным входом с улицы, как в городской поликлинике № 1 на Древлянке, либо с общим входом, но с разделением потоков посетителей. Везде присутствует удобная навигация, размещены информационные материалы о вакцинации и поствакцинальном периоде", - пишет Михаил Охлопков.

В субботу, 13 февраля, в Петрозаводске начал работать еще один пункт вакцинации против коронавирусной инфекции – в медицинском колледже. Здесь могут привиться студенты, преподаватели и проживающим рядом с учреждением горожанам. Можно заранее не записываться, только иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса.

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Комментарии

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кир
2021-02-15 11:42:37
Делать прививку или не делать.? Вот в чем гамлетовский вопрос. Каждый для себя сам решает.
лесоруб
2021-02-15 10:02:22
в субботу 13 февраля отстояли целый час в очередь на 2-ю прививку. Полно народа, какая дистанция? Полный бардак в этой поликлинике!
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